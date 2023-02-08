1月為台股農曆春節，連假高達十天，傳統上工作天數少，營收同步減少，但目前台股上市櫃公司仍有1月繳出歷史新高的公司，包括有材料-KY（4763）、德英（4911）、王品（2727）、高力（8996）、滿心（2916）、玉山金（2884）、泰詠（6266）、老爺知（5704）、弘煜科（6482）、寬魚國際（6101）、鈊象（3293）等11檔。