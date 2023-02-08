金曲台語歌后孫淑媚8日出席公益記者會。她身為愛心大使，表示當了代言人後，等於當了幾百個孩子的媽，「剛看他們的影片，差點哭出來」。單身逾5年的她，自虧因為工作緣故，太久沒戀愛，曾被人懷疑有性向問題。

她私下很喜歡小孩，至今仍嚮往結婚生子，期待人生進入下一個階段；若遇到合適的另一半，她也願意閃婚，幽默說：「反正離婚很方便。」她重視與另一半相處互動感覺，更希望對方不是個豬隊友，「婚後有小孩，當然希望他會一起幫忙照顧」。

她近年忙拍戲，最近正在籌備新專輯，工作滿檔，透露目前身邊沒有追求者，不過之前有被工作夥伴、藝人等主動示愛，她苦笑說：「有嚇一跳，覺得對方是亂槍打鳥、開玩笑，我都假裝沒看到。」加上家人不會催婚，特別是個性開明的媽媽，頻頻鼓勵她單身享受生活，她笑說：「我媽叫我不要結婚也好，婚後煩惱多。」

她昨在現場與小學生互動逗趣，鼓勵大家可以透過認養、助養等方式幫助更多小孩，她曾收過2個小孩的感謝回信，感性說：「他們應該都長很大了。」