愈來愈多的影片顯示，在土敘大地震之前約幾分鐘，天邊出現強烈的連續閃光，如同打雷閃電。在大地震之後人們開始回顧起這些詭異的閃光，有一說陰謀論說法正在流傳，認為是「美國的HAARP天氣實驗，引發的大地震」。官方還要出面說明，表示地震前的閃光是「地震光」，一種原因還不明確的自然現象。而美國的HAARP是電離層與極光研究，它與地震毫無關係。

地震光(Earthquake Light)在多次地震發生前都被目擊，很長一段時間，只有目擊者的口述，也就無從查證。近幾十年錄影設備普及之後，才有愈來愈多的地震光影像紀錄，顯示閃光與地震確實存在連繫。然而時至今日，所有地震光的拍攝地點，離震央仍然有一段距離，無從看到震央當地的現象，也就無法窺知地震光的確切模樣。

Horrifying footages emerge from towns around #Gaziantep, #Turkey. Lights in the sky and power outages during earthquake. pic.twitter.com/wQNBLcScFw — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) February 6, 2023

至於陰謀論提到的HAARP，是「高頻主動式極光研究計畫」(High Frequency Active Auroral Research Program)的縮寫，由美國軍方與阿拉斯加大學共同進行的極光活躍研究，以調查電離層的特性。

在阿拉斯加的HAARP研究天線。(圖/阿拉斯加大學)

HAARP研究站主要設在阿拉斯加，於1993 年開始運作，看起來是個非常廣闊的天線陣列，主要收集電離層的電波資訊。但不知為何，HAARP一直是許多陰謀論的主題，那些說法聲稱，它可以影響雲層，從而控制氣候，甚至認為這種力量，可以利用電離層的反射特性，控制全世界的天氣，甚至武器化。之後的說法愈來愈離譜，包括製造人工地震和精神控制。

與相關領域有關的科學家表示，電離層研究與通訊和雷達效能有關，並不能改變天氣。或許是因為該設備由美國軍方投資，才會誇大為天氣武器。