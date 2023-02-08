高雄港務警察總隊總隊長梁東山回憶星雲法師，感謝星雲生前支持警察的工作。（林瑞益攝）

前高雄市政府警察局長蔡俊章8日下午到佛光山悼念星雲大師，蔡俊章表示，他之前擔任高市警局局長，記得星雲告訴他，自己算是半個警察，星雲早期來台時，經常跑到永和竹林路39巷內的警察宿舍找警察聊天，了解警察的勤務。

曾任警政署副署長的蔡俊章博士現任海峽兩岸應急管理學會理事長，他今日與高雄港務警察總隊總隊長梁東山一起到佛光山向星雲大師致意。星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲。

蔡俊章對星雲大師的去世深感不捨，他說，與大師結緣十餘年，因為工作維安的關係，經常與星雲見面。有一次大師抽空在貴賓室見面聊天並贈字「心無罣礙」，會談中星雲透露自己是半個警察的趣事。

梁東山則表示，他在很多年前擔任仁武警分局大樹分駐所所長，與佛光山經常聯繫勤務，大師經常慰勞辛苦的警員，像是提供飲料或物資等，覺得星雲很慈悲，照顧警察。時隔十餘年，他擔任仁武警分局長以及到屏東服務，也都有佛光山有聯繫，大師也都親自接待。

梁東山說，星雲大師曾打趣說，他嚮往當刑警，如果沒有出家，最大的心願想要當警察，尤其嚮往擔任刑警，可以為民除害、伸張正義，這也呼應大師的人間佛教理念。