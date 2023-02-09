根據美國疾病管制和預防中心（CDC）的資料，所有18歲或以上的成年人中，有8.4%的經常服用安眠藥物來幫助他們睡眠。而老年人使用率更高，65歲以上的人中更是高達11.9%，然而根據加州大學（University of California）的新研究，對一些人來說，使用這些安眠物有可能是弊大於利，但研究人員特別表示先不要太過恐慌，越依賴安眠藥的人很有可能跟憂鬱症有關，而憂鬱症又和失智症有關聯。

根據《今日醫學新聞》（MNT）6日報導，隨著年齡的增長，我們更有可能遇到睡眠障礙。這些睡眠變化可能包括以下的狀況例如，總睡眠時間減少、需要更長的時間才能入睡、慢波睡眠（Slow Wave Sleep）減少、快速動眼期（REM）減少、更容易驚醒跟白天打盹。因此為了改善睡眠品質，許多老年人服用藥物。

阿爾茨海默症協會科學主任格里芬博士（Dr. Percy Griffin）表示：。「我們過去就知道某些安眠藥如苯二氮平類（Benzodiazepines）會增加患失智症的風險。」發表在《阿爾茨海默症期刊》（Journal of Alzheimer’s Disease）上的這項研究得出結論，經常使用助眠藥物會增加癡呆症的風險，尤其是對白人。

這項研究考察了幾種不同的睡眠藥物的使用情況，從非處方抗組胺藥（antihistamines）到處方藥，如抗憂鬱藥、抗精神病藥和苯二氮平類藥物。研究人員隨機抽取了3068 名年齡在70至79歲之間的黑人和白人男女作為樣本，他們都沒有被診斷出失智症。

白人參與者在受試期間服用安眠藥物來幫助睡眠的機率幾乎是黑人受試者的3 倍（7.7% 對 2.7%）。在平均9年的隨訪期間，共有617人（20%）得上了失智症。「經常或幾乎總是」吃安眠藥組的風險比白人參與者為1.83，黑人參與者為1.32。 研究人員報告說，這表明白人參與者頻繁使用安眠藥與失智症「密切關聯」。「目前已發現苯二氮平類藥物具有抗膽鹼能活性，這會增加患癡呆症的風險。」

不過，加州大學的梁教授（Dr. Yue Len）提醒：「我們需要小心＂因果關係＂。可能不是安眠藥物本身增加了癡呆症的風險，但頻繁使用這些藥物，或許是其他因素的一個指標，例如憂鬱症也會增加癡呆症的風險。」