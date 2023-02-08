坤悅（5206）2023年預計完工入帳案逾34億元，包括台中大雅區「雅樂」、東區「高飛」與單元二「心富郁」；坤悅目前線上銷售個案總銷逾90億元，今年還將在台中一口氣推出三建案，總銷合計達85億元的歷年新高！

坤悅2022年因無新建案交屋入帳，營收僅約4億元，年減八成；前三季每股虧損0.82元。不過，法人表示，「雅樂」、「高飛」與「心富郁」等三建案均已完銷，預計2月起開始交屋入帳，坤悅今年營收與獲利呈現三級跳可期！坤悅今（8）日收盤價17.30元，上漲0.3元，漲幅1.76％。

坤悅董事長陳丕岳指出，今年元月平均地權條例修法通過，緊縮預售屋投資空間，剛性需求客層隨之觀望，2023年房市預期並不樂觀，但坤悅長期深耕自住產品，今年第一季將推出台中烏日案與后里案、下半年推出台中南區案，採取先建後售，三建案總銷合計85億元，推案量創下歷年新高。

其中，坤悅首度進軍后里區，第一季將推出新案「禮御」，基地面積約千坪，總戶數121戶（含4戶店面），產品規劃35-38坪、純三房，每坪開價38萬元起，創區域新高價，總銷18億元；籌備中的烏日高鐵特區新案「夢想+」，基地面積約600坪，總戶數111戶純住家，產品規劃25-35坪、二至三房，每坪開價38萬元起，總銷15億元。

至於下半年將推出的台中南區「大慶黃昏市場」新案，基地面積1,350坪，總戶數244戶，產品規劃25-35坪二至三房，每坪單價上看5字頭，總銷52億元。

此外，坤悅目前線上銷售個案總銷金額逾90億元，包括台中南屯區總銷30億元的「君睿」，銷售約一成；總銷28億元的南區「君匯」，銷售95％；總銷12億元的東區「領秀」，銷售七成；總銷10.5億元的東勢區「欣‧悅」，銷售約七成；彰化埔心的「心里程」，總銷10.7億元，銷售約四成，成為坤悅未來幾年的營收動能來源。

陳丕岳表示，政府打房政策持續，原物料成本未降，更加深房市不確定性，連帶考驗建商品牌經營深度與紮實度。因此，坤悅除在營建品質上持續精進，也透過攝影＆繪畫比賽、萬聖節活動、手作薑餅屋、元宵彩繪燈籠等系列社區節慶或親子活動，拉近住戶間的距離，真正落實社區經營和售後服務，更進一步奠定品牌形象、深化客戶認同，以多元化的生活美學和心靈饗宴，凝聚坤悅家族向心力。