2022年全年營收達9億4,592萬美元，較2021年微幅成長3％，毛利率50.2％，稅後純益2億1,391萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘6.36美元（約新台幣198元）。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「2022年在終端市場極具挑戰的情況下，我們全年營收仍維持3％的微幅成長，表現明顯優於PC和智慧型手機市場整體表現。」

苟嘉章指出，2022年我們的SSD控制晶片營收減少5～10％，但仍優於PC市場整體表現。值得一提的是，在PCIe Gen 4 OEM訂單成長加持下，設計於筆電中的SSD控制晶片營收大幅成長30％，已佔SSD控制晶片整體營收的三分之二，相較於2021年同期，PC OEM訂單僅占SSD控制晶片不到一半的營收。

反之，受中國對疫情的封控及NAND價格快速下滑因素影響，為通路品牌提供的SSD控制晶片營收減少。預期2023年我們為PC OEM客戶提供的PCIe Gen 4 SSD控制晶片將進一步擴大出貨，歸功於控制晶片技術升級，大幅提升SSD效能。相信隨著中國的重新開放及庫存清理到一段落，市場將逐漸回溫。

苟嘉章說，第四季我們的eMMC/UFS控制晶片營收減少，主要是因為NAND大廠客戶庫存過剩。在整體智慧型手機市場呈現衰退的狀況下，我們在2022年全年度仍成長了15～20％。

苟嘉章表示，鑒於第四季營收表現疲弱，加上短期內產業能見度不高，我們正採取行動以降低營運成本結構，確保獲利並增加反彈機會，包括對產品績效的策略性評估，以及對獎酬和新型晶片開發光罩費用的檢視。儘管依照目前市場發展情勢，營收在近期內預期仍將疲弱，但有了這些重要的措施，待供應鏈庫存水位降低和NAND供需趨於平衡時，我們已為市場復甦做好萬全準備。