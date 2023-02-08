剛過完春節，又是踏入空調發表的季節，為夏季來臨前做好準備，日立冷氣就在今（8日）舉辦新品發表會，主打整合家用空調與商用產品埋入型除溼機、全熱交換器及淨化箱，從「空氣淨化網」概念升級至 「極品空氣淨化網」，強調日立冷氣能讓消費者在每次呼吸時，又或是在各種空間，都能夠享受「最極品的空氣」，同時一起享受幸福溫度。

日立冷氣今年主打從「空氣淨化網」概念升級至 「極品空氣淨化網」，強調能讓消費者在每次呼吸時、各種空間，都能夠享受「最極品的空氣」。（石欣蒨攝）

日立冷氣在空調設備上領先業界推出了側吹三管式冷暖同時型，讓冷暖同時系統的商品陣容更加完整，除了節能、省電、省空間的特色，更能夠同時滿足不同家庭型態、在不同空間的環境需求。今年更是推出了全新的空氣清淨機，潔淨空氣提供率CASR 值高達10.8，全系列皆可對應PM2.5，更搭載「抗敏 HEPA 濾網」，可自動捕集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，配上日本美學大師設計的精品UDP-PF120J外觀極簡高質感，更能巧妙融人家中各個空間。

另外還結合雲端技術，推出日立冷氣的雲端APP，能設定溫度、安排運轉時間 ，讓消費者能隨時隨地控制家裡的空氣環境，一回到家就能享受美好的空氣。而日立冷氣也響應「節能家電汰舊換新補助」，即日起凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣機，每台可以補助3000元，搭配原來的減徵貨物稅每台最高 2000元，等同最高可獲補助5000元，而4月30日前買日立變頻式、分離式冷氣或窗型冷氣，更可獲得世界名牌好禮。