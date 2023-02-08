金曲台語歌王翁立友推出新專輯《刀馬旦》。他在年初開心宣布迎娶愛妻，晉升為人夫人氣旺，從過年到春酒期間，狂接10場商演，工作滿檔，粗估吸金上百萬元，他直說，今年過年都在工作中度過，至今都沒能補放年假，感恩財神爺的關愛。

他先前忙錄製新專輯，更因病痛一波三折，打趣說，他生肖屬兔，習慣先蹲後跳；新歌〈刀馬旦〉具有高難度技巧，他在錄音時發生數度卡關的困境，更因為鼻子的過敏症復發，只好將錄音室空調關閉，因此錄唱時經常頻臨缺氧狀態，差點當場暈倒，甚至數度衝出錄音室呼吸新鮮空氣才能繼續投入歌唱。

新曲〈尪某緣〉是唱片公司送給他的結婚祝賀禮物，MV呈現老夫老妻相愛相伴一生的感人故事，他開心表示，「剛新婚的我特別有感，給對方一生的承諾，正是我的責任」，當唱到歌詞「尪某緣分是沒有地方可以借的要珍惜」，讓他感動落淚，「珍惜現有的一切，有了家庭更要努力打拼，給老婆幸福的未來，在本命年也會如履薄冰的低調行事。」