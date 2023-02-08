雲林縣長張麗善今晚率領縣府團隊北上逛台灣燈會，由台北市副市長林奕華陪同參觀。張麗善說，看看台北的燈會也有不同的想法，希望向台北借鏡學習、城市交流，也感謝台北市長蔣萬安對雲林農產品大力支持，林奕華則說，未來雲林與北市有合作的地方，蔣萬安一定會全力以赴。

林奕華今天向張麗善介紹燈區，北市燈會特色不只是燈會，台北也是主角，跟北市建築結合，四個燈區包括從東區一路過來是光展區，是比較分散式，店家做燈飾設計，希望商店有藝術入店，因為東區因為疫情受到衝擊，希望大家去消費。

林奕華接著說，源展區呈現多元部分，包括新住民、原住民、客家都在園區展現，還有小朋友喜歡的副燈是3D呈現，非常有童趣，未來展區則在信義計畫區、101樓，光雕秀結合燈會，一直到四四南村，最後是國父紀念館的中央展區，有競賽作品、主燈。

林奕華表示，燈節到19日，有空用走動式的方式欣賞每個展區，特別感謝張麗善帶著團隊來支持，並恭喜雲林縣好的執政連任，繼續造福雲林縣民，未來跟北市合作的地方，台北市長蔣萬安一定會全力以赴。

張麗善說，台灣燈會在各縣市輪流辦理，台北市睽違23年前辦燈會，對雲林來講有特別吸引力，蔣萬安跟她是立法院的同事，他對雲林非常友善支持，城市交流當中可以向直轄市學習，也帶領雲林一級主管來看，這麼大的燈會到底要怎麼辦到。

張麗善致詞表示，自己與林奕華有淵源，辭掉不分區後，就是林奕華遞補，蔣萬安是雲林的孫子，今天到台北取經，最早辦燈會的就是1965年北港燈會，所有燈會的原鄉就在雲林縣北港鎮，每年都會辦燈會，連續幾年都拿到國際獎項，今年繼續辦，很多在地工藝師，不只維持傳統還創新，副燈區巷弄燈會也值得大家看，燈會配合媽祖誕城道到3月12日。

張麗善指出，透過城市交流分享經驗，台北、新北同鄉最多，希望跟同鄉報告，有時間回到雲林來看燈會，另外他也感謝蔣萬安對農產品大力支持，茂谷柑大勝時給予支持，同時雲林縣有機蔬菜，北市孩子從一餐有機增加到三餐，於公於私都要感謝蔣萬安，他們是有心要來交流，來見識一下這麼大的燈會是怎麼辦到的。

張麗善表示，因為這次串連所有街道，以前辦理的時候大概都是集中在一個地區，要如何將產業等串連起來，包括林奕華所提到地方產業、街道完全串連，雲林是花燈的發源地，要在侷限的範圍去盡量發揮特色，包括有工藝師，也許大家說傳統，但是保留傳統加上創新，其實很值得用另外的角度欣賞。

她說，雲林之所以得獎，是因雲林縣北港是花燈發源地，講求「愈在地愈國際」而脫穎而出，看看台北的燈會也有不同的想法，希望向台北借鏡學習、城市交流。