信義分局三張犁派出所7日晚間10時許獲報，國父紀念館內台灣燈會園區，有人遭推倒。目擊民眾向警方表示，一名疑似酒醉男子自公廁步出後，步履蹣跚，突將另一名婦人推倒後離去。燈會救護人員第一時間將傷者送三總松山醫院治療，所幸無大礙，目前留院觀察中。信義警分局1小時後在國館週邊道路查獲涉嫌動手的朱姓醉漢，依傷害罪送辦。經警方初步了解，雙方並不認識，當下也未發生糾紛。

信義分局指出，昨晚獲報後，立即組成專案小組偵辦，除動員大批警力擴大搜查國館周遭外，也同步通知鄰近分局警力協助，另積極調閱監視器查明犯嫌行向，火速於1小時許在鄰近國父紀念館的光復南路346巷內查獲因不勝酒力倒在路邊睡覺的45歲朱姓犯嫌，警詢後，將朱嫌依涉嫌傷害罪，函請檢方偵辦。

警方查出，45歲朱姓男子自稱昨晚在ATT喝酒，酒後行經台灣燈會現場，上公廁後與69歲老婦迎面相逢，他辯稱對方先動手推他，他不讓開，還回手推倒對方。而69歲老婦雖意識清醒、沒明顯外傷，但醫院擔心她頭部可能被撞傷，加上年紀大，仍建議先留院觀察。

信義分局表示，警察肩負治安維護責任，保護民眾人身安全，不受任何暴力威脅，是警方的責任，針對暴力傷人事件定秉持嚴正執法、除惡務盡之決心，採取主動積極作為，在最短時間內將犯嫌繩之以法，以保障社會安全。

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