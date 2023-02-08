前NBA球星林書豪正式宣告在台灣職籃P.LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人的首戰，就是在2/12（日）的14:30，鳳山體育館對戰福爾摩沙台新夢想家，在豪哥首秀確定之後，1樓和2樓的門票幾乎被搶光，剩下3樓的部分座位。這也是鋼鐵人先前在售票海報撤下豪哥的原因，有些球迷就是要確定能看到豪哥上場才出手訂票，相較之下2/11（六）的比賽還有剩餘一二樓的門票。

做為給林書豪首秀的預熱，鋼鐵人臉書放上「林書豪登機VLOG」，先是看到豪哥被鬧鐘叫醒，接著收拾行李出門，開車到機場，一路跋涉到了台灣，進入鋼鐵人球場，在總經理高景炎面前，豪哥親自於置物櫃貼上名條，昭告球迷：「高雄，我來了。」

鋼鐵人的「林書豪應援商品」於8日晚間開放預購，也會在2/11-12主場現場同步販售。專屬紀念衫使用的主題是『LINSPIRED』，代表林書豪身為職業球員，場上場下都保持著正面能量，將其精神帶給球迷和隊友們，成為年輕球迷的標竿學習對象。

林書豪每場比賽每投進一顆三分球就會捐助15000元給兒福聯盟的小舵手計畫。另外，每場比賽結束後也會贈送實戰球衣與球鞋給球迷們。鋼鐵人目前2勝16負墊底，高景炎相信林書豪的加入能帶領鋼鐵人走出低潮，豪哥表示這和他籃球生涯經歷也很相似。