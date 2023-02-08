民進黨中執會昨天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制；據了解，對於這項機制討論較多的，大多是黨內「學霸」級政治人物；黨主席賴清德最後強調，這次學倫風波，重點在於「引註出問題」。「若有好好引註，就不會有抄襲的問題」。

據轉述，會中有中執委幾乎都贊成這項機制，只是多在處理技術層面上討論，例如有人覺得初選時就要審查，還是提名前才要審查，意見不一；也有人認為，不同學科如何比對、如何認定等疑問。

據轉述，也有中執委表示，若黨審查通過就代表黨中央背書，命運就被綁在一起？但也有人說，沒有機制，也是綁在一起，但至少某種篩選，是基於誠信原則，黨畢竟不是學論會。

據轉述，有趣的是，對於這項機制討論較多的，大多是黨內「學霸」級政治人物，例如美國哥倫比亞大學法學碩士、2001年律師高考榜首的立委黃世杰、還有桃李滿天下的立委羅致政等人。

據轉述，黃世杰提到，各大專院校學倫會認定若跟黨不一致要如何？羅致政就提到，自己論文已經年代久遠，不知道如何找，且很多格式跟現在比對系統可能不一樣。賴清德則打趣則對羅說，「你當教授那麼久了，不會有問題啦」。