威剛表示，公司短期內仍將維持彈性且謹慎的庫存策略，並隨時掌握產業變化，預期記憶體產業供應鏈庫存可望在今年上半年逐步去化完成，隨著下半年消費性需求回籠，以及各項產品單機記憶體搭載容量快速成長，記憶體產業需求可望從第三季起恢復成長動能。

威剛董事長陳立白進一步指出，目前公司對記憶體景氣展望不變，預期本季記憶體價格仍處短期修正波段，但受惠於上游供應商獲利不再且投片態度轉趨保守，DRAM與NAND Flash的跌價幅度可望較去年第四季收斂。

陳立白表示，在全球經濟放緩、消費性需求尚未恢復之際，公司今年除了加強管控庫存與強化產品競爭力，也將加速拉升工控、電競與電動車三大高毛利率產品出貨，以提升公司整體毛利率為目標。陳立白強調，今年公司業績將呈逐季放量的上行走勢，一旦下半年全球經濟趨穩並帶動各項需求回溫，公司將有充足的動能全力衝刺下一波營運高峰。

威剛1月DRAM營收占比為46.84％，SSD產品比重略為下滑至28.83％，記憶卡、隨身碟與其他產品為24.33％。