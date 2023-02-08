台大前校長管中閔7日發文回憶「卡管」黑歷史，提到當時遭綠委柯建銘喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」，再掀熱議。媒體人陳揮文今(8日)在《新聞大白話》節目強調，當初卡管案是蔡總統一意孤行，賴清德是行政院長，都不是包括葉俊榮等教育部長幹的，那些人只是為了官位奉命去處理。讓管中閔去當校長那個時間點（2019年1月8日），是因為2018綠營九合一選舉大敗，執政黨大敗就龜縮了。

「請問卡管案的時候，行政院長是誰？還是賴清德啦！」陳揮文表示，你講葉俊榮那些教育部長，當初卡管案是蔡總統一意孤行，賴清德是行政院長，都不是那些教育部長幹的，他(教長)是為了他的官位奉命去處理這個，葉俊榮在那邊演戲說「我有傳簡訊給賴院長」。

陳揮文提到，賴清德那個時候剛好去官邸見蔡總統，然後就開記者會，讓管中閔去當校長了，是這樣子嗎？當然不是。你去查那個時間點，也是因為2018年民進黨九合一選舉大敗，啊這個不要再卡了，卡下去我們也受不了了，是那個時候才讓管中閔去當台大校長。

「就跟國民黨讓陳水扁去保外就醫一樣！」陳揮文強調，2014年國民黨九合一大敗，2015年1月就讓陳水扁保外就醫了。你只要讓這個執政黨大敗，他馬上就龜縮了。