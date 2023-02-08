Andiamo 深綠色編織羊皮中型手提包，15萬800元。（Bottega Veneta提供）

Andiamo 深棕色編織羊皮大型手提包，23萬8600元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta 以品牌經典的編織工藝 intrecciato 打造Andiamo 系列托特包。（Bottega Veneta提供）

在Bottega Veneta 2023春夏大秀上，品牌設計總監Matthieu Blazy以Andiamo托特包拉開序幕，近期品牌釋出該單品的更多細節，延續近幾季的大包風潮，該包款除秀上最顯眼的大尺寸外，還有中、小兩尺寸，包身品牌以經典編織工藝 intrecciato打造，整體輪廓堅挺俐落，但手感確實皮革獨有的柔軟，更帶有高級牛皮的自然光澤，點綴於肩帶的黃銅立體繩結，則為整體增添另一種質感。

對於工藝、實用性十分注重的Matthieu Blazy，此次主打的Andiamo 托特包，除有品牌自豪的工藝加持外，意為 Let’s go ／我們走吧的名字，則更隱含著它可輕鬆融入日常、旅行的特謝，且可肩背或手提兩用實用功能，讓該包款擁有更多穿搭可能，且此次品牌一共推出以深咖啡色、酒紅色、深綠色、石灰棕、香草冰淇淋與白色（冰河色）等六種中性溫潤的色彩，搭配簡約、俐落的外型，有望成為本季春夏最實用、百搭的包款之一。