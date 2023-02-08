中華女足今天出征紐西蘭，希望在10搶3洲際附加賽搶下世界盃門票，出發前也獲得「重磅」加持！在女足5日對右昌國中的練習賽，台灣「足球一哥」陳柏良不但到現場鼓勵木蘭女將，甚至下場加入靶子隊，提升比賽強度，中華隊小將吳愷晴就笑說：「柏良哥真的太強壯，都被他撞翻了！」

「女足離世界盃比我還近，我是去學習的，」陳柏良開玩笑說，跑不贏這些年輕的女將，自己只能用身體撞，不過隨即認真說到，走那一趟能幫到右昌的小球員，也能鼓勵女足，何樂而不為？「既然我想為台灣足球做點事情，應該不分男女足，真心的希望他們能夠晉級！」

透過5日的直接對抗，陳柏良覺得中華女足正朝著比賽狀態前進，只需要再幾場高質量的熱身賽去找到比賽節奏，「我覺得她們是可以準備好的，主要還是在心理層面，應該更加去享受足球，不需要有任何的包袱，對自己更有信心一些，畢竟穿上中華隊球衣是非常不容易的事情。」

陳柏良認為最後關鍵在於心理層面，他也把之前在對岸「沖超」時最關鍵的一場比賽前，自己保持心態的經驗分享給木蘭女將。

「她們應該想想自己經歷了多少才走到了今天，長途的路程、辛苦的訓練，缺少了家人的陪伴，犧牲了生活。現在就是最後一把，任憑有一點點保留或遲疑，都對不起自己之前的犧牲。而要怎麼去把緊張轉化成動力，這是最關鍵的！」陳柏良說。