大陸觀察者網報導，信用評級機構惠譽（Fitch）8日將2023年中國大陸經濟增長的預測從之前的4.1％增加到了5.0％。報告認為，中國大陸在優化新冠疫情防控措施後，消費和其他經濟活動的恢復速度要比預期快。

這份報告稱，儘管當前中國大陸經濟的許多高頻指標，仍低於新冠疫情之前，但近期已反彈。例如，服務業採購經理人指數（PMI）已經從2022年12月的41.6躍升至2023年1月的54.4。「從新冠衝擊中迅速反彈，意味著2023年上半年的經濟活動要比我們預測的強。」

此外，2022年第四季的實際國民生產毛額（GDP）增長，也高於惠譽在2022年12月5日發布的上一次預測數據，因此中國大陸的經濟復甦將建立在一個「更為堅實的基礎上」。

惠譽報告認為，中國大陸新一輪經濟復甦將主要由消費帶動。去年，消費對GDP增長的貢獻僅有1個百分點，而新冠疫情之前的平均水準為4個百分點。2022年，中國大陸家庭存款的增長，可能讓2023年的消費增長更快。但另一方面，這些存款可能也不會完全用於消費，因為這反映了資產的重新分配。

儘管惠譽提升了預測，但他們預計2023年經濟反彈的力度將低於2021年，當時中國大陸公布的GDP年增長率為8.4％。有兩大因素可能會拖累2023年的GDP增長，一是房地產市場的「持續疲軟」，二是淨貿易。中國大陸消費者的海外旅行，將提升服務進口，但出口需求會因為美國和歐洲經濟的放緩而受到「抑制」。

路透報導，惠譽是第一家提升2023年中國大陸經濟增長預測的主要評級機構。標普全球預計2023年中國大陸經濟仍將保持4.8％的GDP增長，與11月分的基準線一致，而穆迪則保留了11月分4.0％的增長預測。

近期，國際機構多對中國大陸2023年經濟增長預期持積極態度。國際貨幣基金（IMF）在最新一期《世界經濟展望報告》中，將今年中國大陸經濟增長預期從4.4％上調至5.2％。

此外，摩根士丹利從5％上調至5.7％，高盛集團從4.5％上調至5.5％。高盛集團認為，中國大陸當下市場回升不僅是消費和服務貿易恢復，更是「跨越許多產業、基礎更加廣泛的增長恢復」。

根據中國大陸國家統計局公布數據，2023年1月，中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）從上年12月的47.0升至50.1。1月31日路透報導指出，中國大陸經濟活動重振，國內訂單和消費拉動生產上漲。同時，由於農曆新年消費的助推，中國大陸非製造業活動的反彈比經濟學家預測的要更「堅決」，使服務業採購經理人指數猛增12.8。