壽山動物園長鼻浣熊欄發生浣熊被同伴攻擊，其中1隻傷重死亡。（圖／網友授權提供）

高雄壽山動物園驚傳長鼻浣熊遭同伴咬死事件，意外引發藍綠隔空交火。高市議會國民黨團斥責，高市府砸大錢整修後開園，卻未落實優質動物養護。綠營則反嗆，藍營竟利用動物之死抹黑動物園，極度無恥。

昨網友直擊，長鼻浣熊慘遭同伴攻擊「啃食」，痛批園方發生「低級錯誤」，還沒有即刻處理。對此，園方今日駁斥，獲報第一時間已派員處置，但經急救仍宣告不治，這是近20年來首度發生同種類動物攻擊同伴致死案件，但強調無「啃食」屍體狀況。

高市議會國民黨團總召陳美雅直言，誰都不希望園區發生這種事，她不想苛責工作繁重的園方工作人員，但要求高市府相關單位，須切實檢討這次事件疏失，避免攻擊性強的動物和同類在同一區域飼養，以及加強觀察保育員巡查量能及增加保育員人數，增加監視器數量有效監控園區各角落，軟硬體齊全，以避免類似憾事發生。

國民黨高市議員白喬茵指出，她請教過收容棄養浣熊的人士，「浣熊發情時一定要隔離，壽山動物園沒做到這件事情，是非常嚴重的疏失」。她痛批，斥資5.5億華麗轉身，結果轉出動物相殘的驚悚畫面，同時讓觀看的孩子留下陰影，園方未詳盡掌握、觀光局未督導確實，觀光局長這個位子，真的還是要交給專業的來。

高市議會民進黨團今回擊，大家都為浣熊的生命婉惜，但大家都不是動物學家，相關責任釐清應待後續檢討，才能進一步釐清人員是否仍待訓練，至於國民黨從動物園整建期間開始便不停唱衰，此刻竟連動物性命都能用以攻擊市府，還嚴重打擊基層飼育人員士氣，極度無恥。

民進黨黨團總召江瑞鴻質疑，國民黨用有色放大鏡看待此事，恐讓原已需要熱情、專業等高門檻的動物飼育員工作，變得更加艱難，若迫使大家另謀高就，加速動物園人力吃緊，甚至進而「關門」。

民進黨黨團幹事長林智鴻指出，市長陳其邁之所以在壽山動物園投入重本，就是為讓動物能有更加舒適的棲身處，並維繫45年來全體市民對該地的情感回憶，絕對是將動物福祉、永續教育及在地觀光擺首位。

民進黨黨團書記長湯詠瑜認為，國民黨指責的內容缺乏專業佐證，通篇更充斥情緒性及高度渲染與煽動的文字，已有市民反應看了感到很不舒服，呼籲不該將此一不幸當作批鬥與抹黑的素材，讓浣熊成為廉價政治操作的犧牲品。