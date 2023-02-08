一名女網友稱她住進男友家後，男友的弟弟也住一起，但對方不常回家，日前她半夜發現房門被打開，黑暗中有個身影盯著她，同時聽見衣服跟身體不斷摩擦的聲音，心想該不會是在手淫，隔天她問男友，男友完全不承認是弟弟，還說「就算他真的在打X槍，又不是真的上你，是在大驚小怪什麼？」

該女網友在Dcard發文，她日前與交往3個月的男友同居，住男友家中，後來知道男友的弟弟也住一起，只是對方常待在實驗室、不常在家，2人平時僅點頭打招呼，某次她與男友嘿咻完，男友睡著後，她半夜發現房門被打開，黑暗中依稀中見到男友弟弟站在門口「聽見衣服跟身體摩擦的聲音」，且動作很頻繁快速，她當下就認為對方在手淫，1分鐘後對方就離開了。

該女網友當下嚇壞整晚沒睡，隔天問男友，男友稱不可能是弟弟「我弟不會做這種事，你是不是聽錯了」，沒想到事隔一周，男友弟弟再度開門盯著她手淫，當下過了1、2分鐘後，弟弟蹲在地板上擦東西後就離開，原PO再度向男友提此事，男友堅持不認，稱「就算他真的在打X槍，又不是真的上你，是在大驚小怪什麼？」讓她超傻眼。

該女網友還說自己的內褲也曾不見，之後又莫名出現在房內；其他網友留言「你男友甚麼爛心態，是要等妳被他弟侵犯才處理嗎」、「重點不在他弟吧？妳男友這個態度還不分手是在等什麼」、「這好噁心…要我就大叫變態嚇死他弟」、「分手的訊號，只要扛不起責任的，都這樣處理」。