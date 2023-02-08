香港經濟日報8日報導，陸挺預計2023年第一季至第四季大陸GDP年增速可望從2022年第四季的2.9％，分別反彈至3.6％、7.6％、4.6％和5.6％。
陸挺並引用大陸疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友說法表示，目前大陸約80％的人口已經感染過新冠病毒。今年1月23日新冠感染住院病例數量已顯著降至24.8萬，1月26日住院數量從1月5日162.5萬的峰值進一步回落至21.6萬例。
他表示，這顯示大陸「退出浪潮」（Exit Wave）的高峰已經過去，境內建立免疫屏障的速度要快於他的預期。
野村首席中國經濟學家陸挺8日上調大陸2023年GDP增速目標，他表示，由於大陸2022年第四季GDP按季增速遠超過預期，並且在2022年12月初重新開放後，境內建立免疫屏障的速度快於預期，因此將對2023年全年大陸GDP增速預期從4.8％上調至5.3％。
香港經濟日報8日報導，陸挺預計2023年第一季至第四季大陸GDP年增速可望從2022年第四季的2.9％，分別反彈至3.6％、7.6％、4.6％和5.6％。
陸挺並引用大陸疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友說法表示，目前大陸約80％的人口已經感染過新冠病毒。今年1月23日新冠感染住院病例數量已顯著降至24.8萬，1月26日住院數量從1月5日162.5萬的峰值進一步回落至21.6萬例。
他表示，這顯示大陸「退出浪潮」（Exit Wave）的高峰已經過去，境內建立免疫屏障的速度要快於他的預期。
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