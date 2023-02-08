香港經濟日報8日報導，陸挺預計2023年第一季至第四季大陸GDP年增速可望從2022年第四季的2.9％，分別反彈至3.6％、7.6％、4.6％和5.6％。

陸挺並引用大陸疾病預防控制中心首席流行病專家吳尊友說法表示，目前大陸約80％的人口已經感染過新冠病毒。今年1月23日新冠感染住院病例數量已顯著降至24.8萬，1月26日住院數量從1月5日162.5萬的峰值進一步回落至21.6萬例。

他表示，這顯示大陸「退出浪潮」（Exit Wave）的高峰已經過去，境內建立免疫屏障的速度要快於他的預期。