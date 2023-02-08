隨著中科后里園區持續開發，以及周邊的產業園區、交通建設陸續到位，后里與豐原近年來推案爆量！建商為搶攻企業主與科技高管，后豐新案比照七期豪宅規格設計，如已進場的「富宇大宅豐鼎」、「展裕丰格」、「久樘宸陽」主打豪宅名師團隊規劃設計。

后豐地區未來還有坤悅（5206）、長虹（5534）、慶山、丹源、國聚等新案相繼進場，「后」勢可期。

以科技新城為發展的后里區，因開發腹地廣闊，創新產業加持，未來發展前景不亞於舊城區的豐原，近2年后里區不動產交易移轉量大增32.7％；同時期豐原區的移轉量則是小漲3.6％。

據當地仲介業者指出，后里房市買盤大半都是科技新移民，在當地挑不到好物件而外溢到豐原區。

細數后豐各項產業、交通與商業建設，以中科后里園區開發為首，后里區西南側的「神岡豐洲科技工業園區二期」將接後登場，占地56公頃園區計畫引進100家廠商、增加8,540人就業人口。

為提升后里區聯外交通便利性，中市府已率先啟動「堤南道路拓寬並與月眉西側南向道路連接」，以及「國道1號后里至大雅路段拓寬計畫」核定，加上今年初甫通車的「國道四號豐潭段」、「豐原轉運中心」等交通建設四箭齊發，串連產業聚落，人流物流暢通往來於后里與西南屯區之間。

此外，已納入前瞻基礎建設計畫的「山手線甲后段」，中市府正極力爭取經費中。

后里不僅因產業園區引領經濟飛漲，消費與觀光實力也不容小覷！麗寶OUTLET購物中心一、二期陸續開幕營運，為中部最大規模的OUTLET MALL，今年春節長假十天吸引了49萬人次前往，高居台中熱門景點第二名；而「后里森林公園BOT案」將擴大招商，15公頃用地未來將朝複合商業、旅宿、建設等多元經營模式，打造后里觀光商業新亮點，為區域注入更大的消費量能與生活機能。

另為促進醫療升級的「豐原醫院后里分院」也正施工中，后里城市更新速度一日千里，住宅建案規劃更要超前。

盤點近期后豐地區高規格建案，如豐原火車站周邊的「富宇大宅豐鼎」，由涵碧樓空間設計名師王勝正操刀，產品規劃37~50坪，成交單價每坪在45至51萬元之間；另如公設空間榮獲美國MUSE設計金獎的「久樘宸陽」，產品規劃36至45坪產品，每坪單價約在40至44萬之間。

此外，后里在地知名建商展裕建設，以身為后里人衣錦還鄉的心情，打造后里最頂尖的住宅產品，「展裕丰格」力邀七期豪宅建築師戴育澤規劃設計，更跨海聘請日本國家級營造團隊岩田地崎株式會社，打造高品質住宅。

現場銷售指出，「展裕丰格」的日系精工營造、豪宅建築，以及千坪基地造就飯店級豐富公設，是吸引對品質講究的科技菁英的主因。尤其24~34坪的規劃，適合科技新貴自住或作為主管宿舍使用，成交均價落在3字頭，可說是「未來的產品、現在的價格」，購屋客中六成為園區科技族，來自市區與豐原的購屋客比例也有三成以上。