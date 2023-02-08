隨著疫情趨緩，民眾出遊增多，不只飯店、民宿積極搶客，日租套房也發展迅速，但台中市法制局指出，日租套房違法營業，安全等問題多，台中市府從2017年起針對日租套房違法刊登廣告者裁罰，5年來累積裁罰件數207件、累積裁罰金額621萬元。

台灣自由行旅遊方式盛行，許多旅客透過臉書、部落格、IG等網路媒體訂房，法制局指出，都會區的「日租套房」如雨後春筍般迅速發展，但這些日租套房都未取得旅館營業執照或登記證，許多業者抱持僥倖的心態，以為只要不被抓到有營業的事實，便不會受罰，但其實，以任何宣傳管道提供訊息也不合法。

法制局長李善植表示，日租套房在衛生、消防及建築安全均無保障，為有效根絕非法旅宿業者，2017年發展觀光條例增訂未領取營業執照或登記證，若違反規定者，可處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰，提醒業者勿存僥倖心態。

法制局強調，因在網路刊登違法日租套房營業訊息遭市府觀光旅遊局裁罰的案件，從2017年到2022年底，累積已達207件，罰鍰金額為621萬元；許多業者辯稱不知道此法規、網頁刊登是為了增加房屋銷售曝光率等，堅持提起訴願，但多數不會被市府訴願審議委員會採納。