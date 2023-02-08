活動開始前，基隆市的鄰長們都開心與市長謝國樑合影留念。（張志康攝）

為深入了解基層民眾的需求，基隆市政府民政處自8日起舉辦一系列里鄰長參訪座談會，由基隆市長謝國樑親自主持，聽取基層里長及鄰長的想法與建議，共同推動市政發展。

謝國樑表示，他在競選期間就曾與百餘位里鄰長座談，當時便承諾當選後，會邀全市鄰長座談交流。他笑說，有鄰長說當了20年鄰長，卻從未參觀過市府大樓，他認為透過參訪與座談，是與基層里鄰長交流的好方法。鄰長們也能針對交通、環境衛生與垃圾處理等問題，這些都是市府所重視及關注的，期望能解決各鄰里的困難與問題。

第一場座談市府邀請了仁愛區林泉、花崗、獅球和朝棟里鄰長出席，出席的里鄰長們在活動開始前，也開心地與謝國樑合影留念。有鄰長表示，市府編列的除草經費有限，用輪的話要好久才能輪到，希望多撥一些山坡除草經費。也有鄰長表示，獅球里有些住家在山坡上，消防車無法進出，建議市府能夠增加滅火器的數量。

另外也有鄰長提出，空地空屋有閒置髒亂問題，環保局表示會看現場環境實際狀況，依廢棄物清理法或基隆市空屋空地管理自治條例等相關規定，進行後續處置。

民政處長張淵翔表示，這樣里鄰座談會將會每年舉行，也沒有預設立場，包括交通處、社會處、環保局等與民眾息息相關的局處都會派員出席，除記錄鄰里長的問題外，民政處也會彙整後呈報市長室，後續還會列管執行進度，確保基層鄰里長的需求都能得到滿足。