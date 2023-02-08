由於東北季風減弱，明（9）日只有東半部地區有局部降雨，各地除了桃竹苗，白天高溫可達24至27度。氣象局表示，下周一（13日）下半天將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，直到下周五、下周六（17日、18日）才逐漸回暖。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，明天東北季風減弱，台灣附近風場轉吹東南風，各地大多多雲到晴，只有迎風面的東半部地區仍有局部降雨機會；溫度方面，西半部及宜蘭低溫16到18度，花東低溫20度左右，白天氣溫除了桃竹苗受到低雲覆蓋，高溫20到22度之外，其他地區約在24到27度，南部內陸地區甚至可以達到29、30度，中南部日夜溫差大。

氣象局預測未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局提醒，周五（10日）東北季風增強，雨區擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲；周六（11日）東北季風減弱，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周日（12日）水氣減少，各地大多多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

下周一（13日）東半部地區有局部短暫雨，下半天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區及中部山區將轉為局部短暫雨，北部氣溫逐漸下降，其他地區多雲到晴；下周二、下周三（14日、15日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地天氣轉冷，另外14日中部山區亦有局部短暫雨。

下周四（16日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，下周五、下周六大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，氣溫回升。