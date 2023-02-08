元宵過後天氣也逐漸開始回暖，Global Mall就看準時機推出「春日好時光」檔期，3月1日前以煥新儀式感為主軸，來喚醒仍沉醉在連假中的人們，為消費者帶來春日的活力，依不同日常生活場景，從舒心放鬆、活力運動、春聚享食、療癒旅遊祭出四大好時光體驗提案，更推出春季必備的運動休閒服飾配件、旅行箱及用品、清爽系美食、露營野餐商品優惠5折起優惠，讓消費者喜迎春天的到來。

Global Mall板橋車站推出「POKE GO波奇走走」夏威夷生魚飯自由配，推薦價160元起。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推出HOLA Petite「USERWATS實木香氛融蠟燈-錵HANA」，原價4250元，優惠價3600元。（Global Mall提供）

同時為了慶祝會員數突破百萬里程碑，今年推動「寵愛會員年」回饋再升級，首波獻禮推出「9號環球會員日」，每月9號當日會員可享三大專屬好康，包括線上購物領券享9折、線下館內消費點數3倍送、指定商品會員獨享優惠價3折起，春季好時光檔期再加碼會員回饋結合商品優惠，包括餐飲消費點數3倍贈、放大抵、扣點換萬元飯店住宿券，9號會員日加上春季檔期加碼，消費滿額最高可享點數6倍送，正好明天就是9號，會員剛好可以血拼一番。

Global Mall春季會員回饋，13日至19日APP扣6000點，即可換礁溪寒沐酒店一泊二食住宿券。（Global Mall提供）

Global Mall加碼祭三大會員回饋，推出點數加倍贈、放大抵、扣點換價值萬元飯店住宿券，3月1日前享「餐飲消費滿額點數3倍送」，周一至周四於指定餐飲專門店，新北中和、桃園A8、A19及屏東市單筆消費滿1000元享點數3倍送，板橋車站、南港車站、林口A9及新左營車站則為單筆消費滿300元可享點數3倍送，像會員於明（9日）「9號會員日」當日在指定餐飲店消費滿額，即可享最高點數6倍送。

另全台八店在12日前推出「扣100點換100元美食金」，13日至19日APP扣3000點可換限量福容大飯店住宿券、扣6000點可換限量礁溪寒沐酒店一泊二食住宿券。此外新北中和再加碼，即日起至3月1日指定運動用品店單筆消費滿2000元贈100點、12日前扣會員點數400點可換威秀影城電影票。