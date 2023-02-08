日前前總統陳水扁針對去年民進黨九合一大敗一事，對於新竹市前市長林智堅「論文門」被指是衝擊選情的重大破口，他認為這不是唯一的原因，更強調當時蔡英文指示力挺「支持林智堅申訴討公道」，而不是林智堅論文的內容。對此，前立委郭正亮今（8）日就表示「陳水扁講這個等於是把蔡英文做過的錯誤判斷給淡化掉了」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「陳水扁是看到蔡英文改口之後、台大判定林智堅抄襲之後的發言」，郭正亮更指出，「但蔡英文那時候才改口，說我們支持林智堅戰清白，可是之前蔡英文不是這樣講的，蔡英文之前是相信他的清白，所以陳水扁沒有看到前面那段」，郭正亮也強調，「而前面那段，林智堅已經被檢舉了，台大還沒公布，蔡英文還是堅持提名林智堅」。

郭正亮更接著說，所以陳水扁只看到了蔡英文修正的講法，「但是黨主席要有比較高的立場，不是只有法律立場，所以在訴願結果還沒出來之前，民進黨就換人了，這就是更高的立場」，郭正亮最後更說，「所以陳水扁講這個等於是把蔡英文做過的錯誤判斷給淡化掉了，因為他只看到蔡英文後面那段話，他沒看到前面那段話，蔡英文前面是直接表態力挺林智堅清白的，就蔡英文對林智堅的印象是非常好的」。