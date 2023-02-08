由於防檢疫緣故，台灣鳳梨釋迦鮮果尚無法成功銷日，因此台日雙方首度合作，將台灣鳳梨釋迦結合日本北海道富良野乳品來推出鳳梨釋迦冰淇淋，預計於今年3月在日本東京食品展正式亮相，據了解，農委會主委陳吉仲將御駕親征，率團赴日。

農糧署今（8）日舉辦鳳梨釋迦加工品上市記者會，農糧署長胡忠一表示，由於日本防檢疫規定的關係，台灣釋迦生果至今仍無法出口到日本，因為台灣是東方果實蠅的疫區，其他水果有熱處理和冷處理，但釋迦在這方面的技術還未達到，但若透過冷凍成食品就可以出口到日本，這樣就不會有防檢疫的問題。

胡忠一指出，在日本議員澀谷正文媒合下，日本自然屋物產株式會社將採購台灣的鳳梨釋迦，結合日本北海道富良野乳品共同研發創新口味的「鳳梨釋迦牛奶冰淇淋」，預計於今年3月在日本東京食品展正式亮相，未來將透過日本當地賣場通路及樂天、Amazon等電商上架販售，預計可生產5000至1萬盒，也是台日首次合作生產冰淇淋。

胡忠一說，鳳梨釋迦產季為每年12月至隔年4月，若透過加工方式便可讓賞味期延長至整年，今年鳳梨釋迦加工目標約3000公噸，現階段已加工961公噸，距離產季結束還有近2個月，有信心可以達到。