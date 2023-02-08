台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選案，檢方7日訊後，議長邱莉莉、副議長林志展分別以150萬及120萬元交保。民進黨中評會當天開會決議，將2人予以停權3年處份，等司法調查出來再另行處份。媒體人陳揮文今(8日)在《新聞大白話》節目強調，當年的台南市議長李全教還沒被起訴時，時任台南市長賴清德拒絕進議會接受監督，現在當黨主席為何讓市長進議會？賴清德為什麼雙標、未審先判？直批賴欺世盜名多可笑。

「請問李全教，當初賴清德說我不進台南市議會，李全教當年被起訴了嗎？也沒有啊！」陳揮文表示，那你為什麼雙標呢？你為什麼未審先判呢？所以李全教就一定有事情，邱莉莉就一定沒事情？（高嘉瑜：邱莉莉已經停權了）那是停權，說司法還在調查，李全教當年也是還在調查。

陳揮文說，「對，李全教最後是(判)有罪，這個我先講清楚。」可是在他還沒被起訴之前，賴清德說我不進議會，那請問你為什麼讓現在的台南市長進議會？我們為什麼不能說三道四？「我真正的箭頭是針對賴清德，你看賴清德多可笑？欺世盜名吶！」

「唉唷這個不行，我當台南市長，沒有辦法接受這個議會的監督。」陳揮文強調，現在的台南市議會，你好意思監督嗎？以前我們在講正副議長的賄選，昨天馬前總統去參加連戰回憶錄新書發表會也講到這個，我們不會談民進黨，怎麼可能會講到民進黨？民進黨的正副議長會去賄選？我們想都沒想過，但是民進黨走到了今天這一步，「你再跟我講賴清德要改革？不要在那邊那個啦！那些都騙人的！」