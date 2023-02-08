立委陳玉珍（左1）向外賓詳盡解說金門與廈門的地理關係與戰爭歷史。（于家麒攝）

來台訪問的瑞士國會友台小組在外交部安排下於今（8）日飛抵金門參訪，除拜會金門縣政府交流兩岸與民生議題外，也安排參觀翟山坑道、北山古洋樓等知名戰地史蹟。曾出訪瑞士與莫麟納議員（Fabian Molina）有過一面之緣的金門籍立委陳玉珍也特別到北山播音站當「地陪」，向瑞士眾位議員詳盡解說近在眼前的廈門地理關係與戰爭歷史，一同感受和平的可貴。

立委陳玉珍表示，去年他出訪瑞士時就與莫麟納議員相見歡，如今「有朋自遠方來」當然要盡地主之誼，好好向貴賓們介紹金門之美。陳玉珍全程以流利的英語，搭配地理位置圖向瑞士國會友台小組介紹金門跟廈門的相對關係，也介紹正在興建中的大嶝國際機場及未來可能建成的「金廈大橋」，眼見兩岸如此相近，卻因政治所迫分離，眾人都認為經濟發展應跳脫政治的束縛，需以民生建設為所有議題之優先考量。

針對日前金門縣議會兩政團聯盟共同提出的「永久非軍事區」宣言，陳玉珍表示這是所有金門人的心願，因經歷過殘酷無情的戰爭，對和平之可貴才會有深刻的體會，希望金門真能成為非戰的永久和平非軍事區，避免美麗的家園再遭砲火的摧殘蹂躪。

瑞士國會友台小組參訪金門北山古洋樓，透過解說了解當年古寧頭戰役的慘烈。（于家麒攝）

瑞士國會友台小組參訪金門古寧頭戰史館，透過地圖與解說了解戰況及登陸始末。（于家麒攝）

瑞士國會友台小組一行6人也參觀了鄰近的古寧頭戰史館，觀賞紀錄片了解這場震驚中外的戰爭歷史；隨後亦安排至金合利鋼刀廠參訪，體驗以砲彈製成享譽國際的金門菜刀製程。在享用完金門特色風味餐後，參訪團一行搭乘末班機返回台北，結束一整天旋風訪金行程。