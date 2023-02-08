一名男子與女友分手後仍保留與前任的性愛影片，事後現任女友發現自己的裸照以及前任的性愛片，氣得告訴前任，兩名女子氣得決定攜手「告爆男子」。但法官勘驗影片後認為，前女友在性愛過程中並無拒絕拍攝之意，至於現任女友指控被偷拍裸照，但照片上有刻意擺放姿勢，難以認定是偷拍，因此認定兩名女子都知道自己被拍，此外男子因並未散布影片，因此不構成妨害秘密，高等法院依據事證判男子無罪確定。

男子阿倫（化名）和小美（化名）為男女朋友，兩人在2016年至2019年交往，後來阿倫在2020年與另名女子小花（化名）交往，小花在阿倫的手機裡發現自己的裸照，後來還發現阿倫前任女友小美的裸照和9部性愛影片，便告訴小美，兩人並聯手準備告死阿倫。

小美表示自己原先不知道阿倫偷拍，是2021年6月小花用IG傳訊告訴她，阿倫手機裡面有自己被偷拍的影像，她才驚覺自己和阿倫交往時被偷拍，然而小花在警詢時表示自己知道阿倫會拍她裸體的照片和影片，當時都有要求阿倫刪除，直到小美告知才發現阿倫並未確實刪掉，法官認為小美前後陳述不一，難以認定小美是被偷拍。

法官勘驗9部性愛影片內容，影片中小美和阿倫在做愛時，小美以雙手遮眼，小美也曾伸手遮擋鏡頭，阿倫阻止後小美便拿毯子遮住臉部;也有以「狗爬式」進行的性愛畫面;另外還有小美以毛巾遮住雙眼，並以左手蓋住臉部，阿倫伸手拉開小美雙手，小美還對鏡頭嬌嗔「變態、阿倫變態」，但法官認為小美在性愛時雖然背對阿倫，但根據小美證詞可知她明知阿倫有拍攝習慣，因此應該知情，且在影片中小美並無堅持反對阿倫拍攝之意。

至於小花被阿倫偷拍的裸照，小花曾全裸跪於床上背對鏡頭，另一張則是全裸面對鏡頭坐於床上，法官認為2張照片中均可見小花刻意擺姿勢，與遭人偷拍的情形明顯有別。

法官勘驗小花跟小美的對話紀錄，小美曾傳訊告訴小花「我們今天所講的，講好要去警局備案甚至提告他的事情，這些我們都不要讓他知道，因為這會影響到案件處理，很容易會被法官打槍」、「等等我們一起去警察局告爆他」，法官認為兩人提告前相互討論，因此兩人所提出不利於阿倫指訴，因此認定兩人所述並非全然可信，須要提出補強證據佐證，高等法院勘驗各項事證維持一審見解，判阿倫無罪。