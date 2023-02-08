大陸國台辦今表示，民進黨當局雖同意所謂「小三通」專案常態化實施，但繼續將金、馬地區以外的民眾排除在外，難怪台灣民眾批評是罔顧民意，「沒有誠意」。對此，陸委會回應，呼籲陸方不要再政治操作，無理批評我方政策，誤導我國人認知，應協調相關部門完善相關配套，例如儘速開通我方已開放的北竿白沙黃岐航線，多作實事，莫口惠實不至，才有助於兩岸良性互動。

陸委會指出，112年1月7日至2月6日實施「金馬地區民眾春節交通專案」，在有關機關通力合作下，順利載運5169人次金馬民眾返鄉過年。在此基礎上，行政院同意自2月7日起將專案常態化實施，由於中國大陸疫情不透明，金馬地方民意普遍希望循序漸進，考量金馬民眾需求及當地醫療量能，經相關機關檢討，暫限制搭乘旅客為金馬民眾及陸籍配偶等。

陸委會稱，推動疫後健康有序的兩岸交流是政府既定政策，相關機關以審慎及負責任的態度，綜合評估相關因素，循序漸進，穩步推動，建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心。