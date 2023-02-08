由證交所、券商公會、投信投顧公會及期貨公會共同舉辦的「111年度ETF競賽」，今日於證交所101大樓舉行頒獎典禮，邀請包括主管機關、公會代表與得獎者等多位貴賓出席。

此次頒獎典禮邀請金管會證期局副局長張子敏出席，券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨公會理事長陳佩君等，以及簡立忠等擔任頒獎人。出席的得獎者包括國泰投信總經理張雍川、中國信託投信總經理張浴澤等得獎代表人。

簡立忠表示，111年上市ETF日均成交值達119.43億元，資產規模達1.16兆元，皆創下歷史新高，是大家共同努力的成果。該競賽已連續第9年辦理，成功地讓更多投資人認識具有買賣方便、成本低廉及分散風險等特色的指數化商品ETF，未來也將攜手證券商、投信、期貨商等相關機構，持續發展多元商品，以提供投資人更多商品選擇。

此次頒獎典禮頒發台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎、ETF發行貢獻獎、台股ETF造市獎、台股ETF總貢獻獎共5個獎項。

台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎，分別由凱基證券台北分公司及玉山證券數位分公司獲得冠軍；ETF發行貢獻獎由中國信託投信奪冠；元大證券則囊括台股ETF造市獎及台股ETF總貢獻獎兩項冠軍。