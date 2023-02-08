綜藝天王胡瓜和丁柔安走過不少風雨，終於在2014年結為連理，最近夫妻倆赴日本東京觀光，被同在當地旅遊的女星籃籃、舒子晨偶遇，胡瓜馬上認出她們，還大手筆地請吃早午餐和高級和牛。

籃籃今（8日）在社群平台表示，去東京前就知道時間點有可能跟胡瓜、丁柔安重疊，因此暗自計畫突襲小驚喜送給對方。影片中，籃籃和舒子晨走在原宿街道，發現胡瓜夫婦後，便偷偷跟在後方，還故意用日文搭訕：「不好意思，可以跟你合照嗎？」

胡瓜轉頭一看，立即認出她們的身分，驚訝地問：「妳怎麼會在這邊？」計畫成功的籃籃和舒子晨馬上哈哈大笑。籃籃高興地表示：「在國外見到對方的感覺真的非常不一樣！」也因為遇到胡瓜夫婦，她和舒子晨蹭到早午餐和高檔和牛，不禁開玩笑說：「瓜哥明年要去哪？我要先買機票！」

籃籃今（8日）出席饗食天堂一日店長活動，還原偶遇胡瓜一事，她笑稱前幾天與胡瓜經紀人串通，在東京設計巧遇，跟著吃喝玩樂2天，還吃到頂級和牛，想不到體重飆升，「回來一量發現胖了2公斤，瓜哥吃不下的我都幫他吃完了。」也因為這樣，籃籃穿不下年前訂製的啦啦隊服，只好跟Yuri交換。