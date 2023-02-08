打造便捷理財服務，行動支付LINE Pay以「信用卡、貸款、保險」3大理財熱門資訊打造一站式金融平台，用戶可透過LINE Pay信用卡平台快速申請信用卡並善用LINE Pay一鍵綁定功能立即消費賺回饋，同時可以在LINE Pay貸款平台查詢14家銀行提供的「新春貸款」產品找尋合適資金支援年度夢想，更可透過LINE Pay保險平台完善規劃新年度的產、壽險方案，LINE Pay力助用戶消費賺回饋、找資金圓夢、自助投保等聰明理財一站完成。

許多民眾善用銀行信用卡回饋理財，LINE Pay觀察發現，提供LINE POINTS回饋的信用卡最受用戶喜愛，其次為針對生活、旅遊、電商等通路回饋方案。新年度各銀行祭出各式信用卡回饋優惠搶客，LINE Pay信用卡平台提供用戶可依據偏好的回饋方式輕鬆查詢各家信用卡方案，且透過手機點選就能直接連結至銀行網站完成線上申請。即日起至本月28日止，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，刷滿額即享LINE POINTS 1,000點回饋。此外，LINE Pay更提供中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行卡友一鍵綁定服務，用戶不需再填寫任何資訊，開卡後即可以簡單三步驟完成快速綁定。

中國信託LINE Pay卡可透過LINE Pay完成綁定，國內消費筆筆享LINE POINTS 1％回饋無上限，指定通路最高享15％回饋。台北富邦銀行及聯邦銀行則提供全卡別均可透過銀行LINE官方帳號綁定LINE Pay，立即消費享各信用卡優惠，如富邦J POINTS卡最高可享LINE POINTS 2.2％回饋無上限，聯邦賴點卡享國內最高LINE POINTS 2％回饋無上限。

力助用戶新年度圓夢，LINE Pay貸款平台提供14家銀行精選「新春專案」貸款方案，不論是完成夢想的創業金、小額需求的備用金、或是首次買房的購屋金，用戶一站就可輕鬆找到想要的資金，快速連結至銀行網站完成線上申貸，兼享各式優惠活動。台北富邦銀行「富邦J好貸」，提供前2期利率0.01％、手續費1元，凡於今年1月1日至3月31日申貸成功再抽星宇航空台北沖繩雙人來回機票。

匯豐銀行「匯優貸」前3期利率0.1％，LINE Pay用戶更享有通路限定開辦費0元起優惠。台新銀行信貸新春專案享首期年利率0.01％，標榜全數位線上申請及撥款，申貸成功再抽1萬元發財金。中國信託銀行信貸方案提供最高可貸500萬元，首期年利率0.01％，通路限定申請就抽萬元好禮，另中國信託銀行亦針對首購族推出前兩年年利率1.815％的優惠貸款，房貸額度最高8成，盼助首購安心成家。此外，LINE Pay保險平台也提供用戶各式精選的產、壽險方案，不論是線上投保最熱門的汽機車險，還是安排年度旅遊時可立即投保的旅平險，或是提供生活保障的年金保險等商品，都可以在LINE Pay保險平台快速瀏覽、選擇合適方案，並直接連結至保險公司網站完成投保，於新年之始就完善規劃所需保險。面對行動金融時代，LINE Pay持續攜手金融機構一同致力為超過1,100萬用戶打造完善的金融平台，提供貼近用戶需求的多元理財服務。