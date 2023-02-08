大陸浙江省杭州市日前有名女子，因隨口提到喜歡吃媽媽包的水餃，沒想到，媽媽把這件事情放在心上，並且從湖北省黃石市寄來了100顆水餃給她，她一拆開包裹後，整個人看傻眼，每顆水餃「粒粒分明」，媽媽竟然將每顆水餃包上保鮮膜，她見到媽媽費心思的舉動，感到心酸又感動；對此，網友也表示「拆開也挺麻煩的」、「媽媽的愛不嫌麻煩」。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市有女子，日前收到媽媽從湖北省黃石市寄來的100顆「獨立包裝」的水餃，她表示，平時很喜歡吃媽媽包的水餃，某次隨口一講沒想到媽媽卻放在心上，後來收到了包裹，打開後看傻，因為嬤嬤怕水餃黏在一起，竟然將每顆水餃都包上了保鮮膜，媽媽費心的舉動，讓她感到心酸又感動。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這樣包水餃比包水餃還麻煩」、「我媽媽也是如此，產生了共鳴」、「媽媽的愛都藏在細節裡」、「拆開也挺麻煩的」、「媽媽的愛不嫌麻煩」、「有水餃專用的冷凍盒啊」、「別人家的媽媽」、「我捨不得我媽媽這麼麻煩，這麼累」、「太幸福了，羨慕」。