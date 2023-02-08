疫情衝擊中小企業，朝野立委呼籲政府協助疫後振興，經濟部9日將赴行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規畫—推動產業及中小企業升級轉型」，據悉，經濟部擬爭取250億，以利息補貼、輔導，協助企業轉型和智慧化升級，並從「穩經營、留人力、助升級」三方向著手。

行政院日前通過3800億元的全民共享特別條例草案，其中1000億元將拿500億元補貼台電、300億元挹注勞保基金、200億元留給健保基金，1000億元用於加強經濟及社會韌性，普發現金6000元為1400億元，並預留400億元以備不時之需。草案送至立院後，經過1個月冷凍期，最快17日表決。

而經濟部將提出的推動產業及中小企業升級轉型計畫，據悉經費規模為250億，規畫舊貸延款、振興貸款等延至至2023年4月30日，並組成專家輔導團協助中小企業進行碳排查，啟動「大帶小」方案，協助中小企業進行智慧化模組與低碳化升級。當轉型時需要購置設備、更新軟體時將有補貼方案，若金額超過也可以尋求專案貸款。