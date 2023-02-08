國民黨布局2024立委選舉，北市黨部主委黃呂錦茹7日表示，若選區有多人表達要挑戰立委，就應辦全民調初選，她評估席次至少能坐6望8。不過，她也透露已向黨主席朱立倫請辭，且辭意甚堅也已打包好，並希望現任北市議會議長戴錫欽兼任主委，但戴強調，現今以議會優先，強烈希望黃呂能留任。對此，許多網友更紛紛留言表示「何志偉的二選區民進黨超穩定」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「黃呂錦茹：2024台北立委坐6望8」的文章表示，「國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說『2024年，台北市立委選舉，國民黨有望坐六望八』」，而這位網友也接著指出，「主要是台北第二選區（大同、士林）的立委何志偉和台北市第四選區（內湖、南港）的立委高嘉瑜是關鍵」，而此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「高嘉瑜是最有可能下去的那個」、「太保守了，八個都會上」、「看議員選舉就知道，北投區還是綠色贏」、「高嘉瑜會贏，除非國民黨推游淑慧」、「搖擺區大概就是北市中正、萬華和內湖、南港，否則至少何志偉的二選區民進黨超穩定」、「何志偉還很難說」。