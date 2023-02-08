男星張捷跟夏如芝在2020年登記結婚，兩人育有寶貝女兒「小芝麻」，經常在Youtube分享一家三口的幸福日常，吸引超過4.3萬人追蹤，近日頻道上傳一支題為「2歲的孩子會輕易被人拐走嗎」的最新影片，內容為測試女兒遇到陌生人的反應，結果女兒的反應讓夫妻倆傻眼，張捷更是直呼：「好可怕！」

張捷夫妻倆在頻道分享，女兒「小芝麻」個性較為活潑大方、又對人沒有警戒心，甚至無論是否認得對方，只要有人打招呼就會跟著走，因此在家已告誡不得如此。為了得知女兒是否真會照做，因此設置一個情境，趁著女兒專心在遊樂場玩耍時，爸媽悄悄躲起來，並安排看起來和藹可親的姐姐「呼呼」接近詢問：「姐姐帶妳去找媽媽好不好？帶妳去吃好吃的？」

起初，女兒全心專注在爬出遊樂區的護欄尋找媽媽的身影，不願理睬姐姐的熱情攻勢，但是才一會兒功夫，「小芝麻」就藉助姐姐的手到外面，接著一大一小在外面走動，絲毫未顧及對方是陌生人，不過，夏如芝藏得不夠隱密，女兒很快就敏銳發現父母，卻還是跟「呼呼」走在一塊。

影片最後，張捷對本次事件發表感言，坦言自己有一點感動，至少女兒有先拒絕「呼呼」，接著立刻尋找媽媽，但最後小孩依然顧著跟「呼呼」走，讓他感到很可怕，夏如芝則呼籲有小孩的家長隨時提高警覺，因為再怎麼教育，小孩當下很可能沒有足夠能力分辨是非，導致被其他人拐走，坦言：「真的遇到還是有一點點危險的。」