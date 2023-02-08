星期一發生的土耳其-敘利亞大地震已經過3天，也就是常說的黃金72小時已進入倒數，尋找倖存者的希望越來越渺茫。但是救援隊持續在倒塌的建築物廢墟中尋找生命跡象。目前兩國總計的死亡人數超過 11,000。

美聯社報導，土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)表示，土耳其已知有8,574 人死亡。與此同時，敘利亞衛生部表示，政府控制區死亡人數已攀升至1,200人以上，而根據被稱為「白頭盔」的志願急救人員稱，反叛軍控制的西北部地區，至少有1,400人死亡，也就是說，敘利亞至少2600人死亡。

艾爾段前往受災地區視查，他宣布10個省份進入緊急狀態，為期三個月。超過 12,000 名土耳其搜救人員，和9,000名士兵，進入災區救援，並且協調超過70個國家提供的救援隊，一起合力救援。

敘利亞官員說，在土耳其地震中喪生的 100 多名敘利亞人遺體，已被運回國內安葬。邊境敘利亞一側的官員說，還有 20 具屍體正在運送途中，並補充說他們都是逃離內戰的敘利亞難民。