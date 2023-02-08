台東全英語冬令營以「瘋狂奧運」為主題，內容豐富多元，全縣共有百名學生參加。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東全英語冬令營以「瘋狂奧運」為主題，內容豐富多元，全縣共有百名學生參加。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東全英語冬令營以「瘋狂奧運」為主題，內容豐富多元，全縣共有百名學生參加。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為落實英語學習生活化，台東縣政府教育處集合全縣14位優秀外籍英語教師，開辦全英語冬令營「Crazy Olympic 瘋狂奧運」，內容結合數位學習、飛盤遊戲、動手做滑索車、爭分奪秒等多元課程及活動，全縣國中小共有100位學生報名參加。

教育處指出，冬令營以「瘋狂奧運」為發想，學童將被分至法國、巴西、德國、義大利、阿根廷5組不同的隊伍互相競賽，極限飛盤由外師帶領學童一起體驗好玩刺激的另類飛盤遊戲；而滑索賽跑遊戲，則是透過外師以STEM／STEAM的教學模式，讓學童自己動手做滑索車來進行比賽，全程都必須使用英語。

下午的數位學習課程，學童可以使用iPad參與外師所設計的線上英語競賽，如看圖猜字及Kahoot遊戲。最重要的是營隊學童將全程體驗沉浸式的英語學習環境，藉由全英語的互動方式，讓學童彷彿置身於國外，學習各式各樣能應用於日常生活中的實用英語對話。

教育處表示，除召集全縣14位優秀外籍教師，另有13位中師作為協同教師，此次冬令營以「Crazy Olympic 瘋狂奧運」為主題，結合數位學習，讓學童可以使用iPad參與外師所設計的線上競賽，此外，更有飛盤遊戲、動手做滑索車、爭分奪秒等多項有趣又多元的課程及活動。

台東縣政府教育處長林政宏表示，自縣長饒慶鈴上任以來，便全力推廣台東縣的英語教育，除了基本的讀寫能力之外，近年來口說能力被視為英語教育當中十分重要的1項環節，在教育處配合協助之下，整合全縣外師資源辦理全英語冬令營，目標以全英語作為營隊學習語言工具，充分應用台東縣現有英語教育資源，期望學生們在多元豐富的學習體驗中，可以獲得對於英語學習的信心，擴展國際視野。

台東縣持續積極推動國中小英語教學，在英語教學資源中心成立之後，更進一步推廣多元化的英語教學活動，此次全英語冬令營活動期間，各式的課程及活動提供學童免費學習英語的機會，鼓勵學生利用寒假期間自我學習，期望透過外籍英語師資的教學，讓學生體驗不同文化，培育學生國際觀，更讓偏鄉的小朋友也有機會接觸到全英語的學習環境，增進英語能力。