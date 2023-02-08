距離2024年總統大選只剩不到1年的時間，國民黨以新北市長侯友宜聲勢最高。前民進黨立委沈富雄透露，他曾告訴侯友宜，侯厲害在哪？因為警察有兩種，一種是日夜巡邏，讓每人從窗子就看到他在巡邏，還有一種就是「可以等很久」。

沈富雄6日在《POP大國民》節目中表示，侯友宜心裡在盤算什麼，我們猜不到，但侯友宜沒你想像那麼笨。沈富雄說，他以前告訴過侯友宜，侯厲害在哪？因警察有兩種︰一種是日夜巡邏，讓每人從窗子就看到侯友宜在巡邏，並到他們家附近的巡邏箱簽字，這是一種巡邏箱見警率高的侯友宜；還有一種就是，可以等很久，以白曉燕案子為例，侯友宜可以等，沉得住氣，一旦時間到了，鋼盔一戴、帶一把槍衝進去，就抱著嬰兒出來了，這是侯友宜的另一面。

沈富雄接著表示，還有侯友宜到學校和小孩子互動時，表演柔道，侯友宜只要表演個兩下，支持度就上去了。

針對侯友宜，沈富雄指出，前面是巡邏箱見警率高的警察 ，大家都會做；但後面「那一幕」，若是在選舉時，演一兩次給大家看，大家就感動了，因沒人能做到這種程度，這就是在關鍵時刻，該為就當為，完全不退卻。而平時就讓大家生活過得好，而且不惹事，甚至不會有戰爭。