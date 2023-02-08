中華女足今天提前飛往紐西蘭，希望在10搶3洲際附加賽搶下紐澳世界盃門票。不過資深中場詹筆涵與旅中好手林欣卉，分別因為大腿拉傷與母隊行程衝突，成為此行的兩大遺珠。好消息是主力中後衛蘇芯芸的右踝傷勢與痊癒8成，力拚趕上首戰巴拉圭的關鍵戰。

中華隊總教練顏士凱表示，詹筆涵在上月對泰國的國際友誼賽中，先發踢了20多分鐘就因拉傷退場，回國後評估傷勢不輕；林欣卉也是顏士凱原本算入的可用之兵，但母隊中甲廣西平果唄儂日前要她歸隊，參與月中數場比賽，協調後最快16日才能再到中華隊報到，而19日就要對陣巴拉圭，顏總只好忍痛割愛。

好消息是赴泰國移訓前扭傷右踝的蘇芯芸，已經歸隊參與訓練，顏士凱透露，若狀態許可，蘇芯芸和林雅涵仍是中後衛搭檔首選，這也使得年輕的中後衛吳愷晴可以馳援中場，紓解詹筆涵傷退的中路人力。

中華女足隊長王湘惠強調全隊的目標很明確，再拚兩戰取得世界盃門票。（中華足協提供）

蘇芯芸則說，自己的右踝傷勢確實不輕，感謝教練團小心保護，「甚至我覺得有點太保護我了！」現在已經可以訓練，就差回到比賽這一步；吳愷晴則說自己很喜歡到中場參與進攻，不過要處理四面八方的狀況，也很有壓力，但透過中、後場不同位置的歷練和溝通，提升自己解讀比賽的能力，會做好教練交付的位置。

中華隊上月在友誼賽0比2不敵泰國，兩顆失球都是中後衛站位有瑕疵，讓對手直接長傳單刀破門。顏士凱表示，後防罩門回國後已透過守備教練豐田奈夕葉，對於中後衛何時該進、何時該退的連動時機進行強化，希望附加賽不會再有類似狀況。

包欣玄、程思瑜明天將在紐西蘭與全隊會合，顏士凱透露，包欣玄在美國還有自己科技業的工作，上月參與泰國移地訓練期間，「阿包」還得抓時間遠距上班。「這次到紐西蘭也還會有類似的情形，不過最後階段她會用自己的休假來調整，專注踢好這次比賽。」

中華女足總教練顏士凱在出發記者會說明備戰狀態。（中華足協提供）

中華女足10搶3附加賽23人名單如下（人名前為背號、括弧內為所屬球隊）：

守門員：1蔡明容（台中藍鯨）、12朱芳儀（花蓮）、18程思瑜（日本千葉JEF聯）

後衛：2張季蘭（台中藍鯨）、5潘昕妤（台中藍鯨）、13蘇芯芸（新北航源）、15林雅涵（台北熊讚）、16張愫心（新北航源）、17潘彥昕（花蓮）、20陳英惠（新北航源）、22李佩容（台中藍鯨）

中場：4丁家英（台北熊讚）、6卓莉萍（花蓮）、7陳燕萍（新北航源）、8王湘惠（花蓮）、9許翊筠（花蓮）、14鄭雅之（台北熊讚）、21包欣玄（自由球員）、23吳愷晴（高雄陽信）

前鋒：10李綉琴（高雄陽信）、11賴麗琴（花蓮）、19蘇育萱（台中藍鯨）