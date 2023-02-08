一名工程師網友稱平時找不到機會認識女生，於是決定拿年終獎金到包養網找女生，約會當天對方還說想帶朋友一起，他心想「一次跟兩個女生…可遇不可求」，沒想到赴約的卻是與照片完全不同的人，他驚覺「姨母級的盜了年輕素人女生放在網站」，當下只能掏出2千，匆匆找理由結束約會。

該網友在Dcard發文，他從以前在理工科系時就是異性絕緣體，不會與女生說話，雖然曾在穿衣髮型上做努力，但他畢業後當工程師，幾乎沒有機會與女生相處，但也不敢去酒店或按摩店，剛好身邊有人在討論包養網，日前他領到年終後決定花錢約女生一起走春，一度還沒人願意，最後一個女生改了日前後，終於約成在本月4日見面。

該網友說當天對方稱有朋友想要同行，他心想「一次跟兩個女生真的可遇不可求，而且她說不用付她朋友的費用」，答應後沒想到現場卻見到2個與網站照片完全不同的人，才驚覺「姨母級的盜了年輕素人女生放在網站…我居然被這種雜技騙出來」，最後他給了2千元稱身體不舒服，就匆匆離開了，事後發文「愛錢也沒關係但至少誠實吧，馬上去客訴了請網站加強審核」。

其他網友留言「幹嘛還給錢，這擺明就是詐騙」、「約的是女兒，來的是媽媽」、「她們兩個是詐騙，你不應該給她們錢，你應該直接走人」、「聯絡時請註明，先看照片，如赴約的不是照片本人，請直接走人，也不必付車馬費」。