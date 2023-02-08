傳統習俗認為閏年會讓長輩減壽，因此會由已婚女兒準備豬腳為長輩添壽。一位人妻表示，最近她回娘家時，特地請老公到美式賣場好市多買豬腳，沒想到]老公卻買了叉燒肉，還調皮的說「在折價耶！都是豬肉媽媽應該不會計較吧」，而媽媽真的也不在意沒有帶豬腳回家，而是開心的把叉燒肉切盤擺上桌，讓人妻直呼「丈母娘看女婿越看越有趣是真的」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，今年是閏月，依習俗要帶豬腳回家讓父母添福壽呷百二（活到120歲），因此她託老公到好市多買豬腳送回娘家；結果老公調皮的買了港式蜜汁叉燒肉，還理直氣壯的說「在折價耶！都是豬肉媽媽應該不會計較吧」。

原PO表示，原本她還疑惑是不是自己家裡也養了一頭豬，沒想到媽媽看到老公買的是叉燒肉回娘家，沒有因此生氣或難過，而是開心的把叉燒肉切盤後擺上餐桌，讓她直呼「丈母娘看女婿越看越有趣是真的」。

對此，許多網友紛紛回應，「誠意比水甜」、「豬腳一公斤4百多，這種的比較貴啦！」、「頭一年我是買豬腳寄回家，之後就都包紅包～」、「是不是每年都是閏年啊～怎麼感覺每年都要買豬腳」、「豬腳其實很難處理啊，那根大骨很麻煩，這個可以吃好幾天吃不完還可以炒，萬用」。