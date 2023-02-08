「樂天女孩」林襄外型甜美、身材火辣，坐擁高達146萬的IG追蹤，被日媒評論為「期待已久的天使」，也是網路「流量密碼」。她直言說，暴紅後壓力很大，除私生活不斷被放大檢視，更因大眾關注，外送、收貨甚至要用假名，雖生活不便但仍感謝大家對自己的喜愛，「我的個性就是如果我能做到100分，我就會用120分的努力去完成大家期待。」她首度獻出精品拍攝初體驗，身穿透視等設計的MIU MIU 2023春夏新裝，展現幹練都會麗人、仙氣飄飄宛若精靈的兩形象，呈現百變時尚氣場。

偏愛剪裁俐落的單品

林襄坦言爆紅壓力大、沒有私生活，不過感謝粉絲對她的喜愛、關注，透露近期正接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元 、黑色短裙4萬8000元、Nappa 皮革露趾長靴7萬元。黑色排釦大衣、內搭內衣、棉質內搭褲，價格店洽。（服裝/MIU MIU、攝影/石智中、妝髮/Candice翊軒）
林襄坦言爆紅壓力大、沒有私生活，不過感謝粉絲對她的喜愛、關注，透露近期正接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元 、黑色短裙4萬8000元、Nappa 皮革露趾長靴7萬元。黑色排釦大衣、內搭內衣、棉質內搭褲，價格店洽。（服裝/MIU MIU、攝影/石智中、妝髮/Candice翊軒）

被粉絲視為女神的她，私下卻沒嬌氣，是個率直、沒有偶包的女孩，她笑說，至今出門仍不會刻意打扮，甚至經常素顏出門，服裝部分則以休閒保暖為主，或許是因為出門容易被認出來的關係，她近期大推的外出必備單品是帽子，不過她補充另一原因「即使穿得很休閒，只要帽子一戴，就會增加時尚感還帶點神祕感。」

林襄平時大多以可愛、俏皮、微性感風格為主，在YouTube頻道有不少粉絲會向她諮詢美容、服飾等問題，她也總不吝跟粉絲們分享，她透露挑選服裝準則，「我偏好剪裁利落的單品，身上一定要有一件單品是俐落貼身的設計，看起來修身又有精神。」她也說，最近很關注歐美的BM風，「有別於日韓的甜美，BM風的甜中帶點率性自然，感覺很符合我的個性。」

Miu Miu華麗不失優雅

此次穿上主打實用主義的Miu Miu春夏系列，許多單品上加入裝飾與實用兼具的口袋，這總有些少女情懷的品牌也用刺繡、亮片裝飾，凸顯少女樣貌，如林襄演繹的透明薄紗點綴上衣、透膚及膝裙，服裝單品上遍布水晶寶石添加華麗感，清新的蘋果綠則為整體造型添加少女感。事實上，林襄一進棚便被這兩件單品吸引，再穿上後更驚嘆「明明衣服上面布滿誇張舞台感的亮片薄紗，但穿上後卻會呈現一種自然優雅的反差感。」為品牌設計師的設計手法震懾，直誇「能把性感展現的如此有質感，真的感到由衷的佩服。」

Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 574 New Balance x Miu Miu牛仔布運動鞋，3萬2500元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 574 New Balance x Miu Miu牛仔布運動鞋，3萬2500元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 黑色短裙，4萬8000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 黑色短裙，4萬8000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Nappa 皮革露趾長靴，7萬元。(Miu Miu提供)
Miu Miu Nappa 皮革露趾長靴，7萬元。(Miu Miu提供)
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包 ，7萬6000元。(Miu Miu提供)
Miu Wander Matelassé納帕軟皮革手提肩背包 ，7萬6000元。(Miu Miu提供)

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#林襄 #Miu Miu