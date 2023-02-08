「樂天女孩」林襄外型甜美、身材火辣，坐擁高達146萬的IG追蹤，被日媒評論為「期待已久的天使」，也是網路「流量密碼」。她直言說，暴紅後壓力很大，除私生活不斷被放大檢視，更因大眾關注，外送、收貨甚至要用假名，雖生活不便但仍感謝大家對自己的喜愛，「我的個性就是如果我能做到100分，我就會用120分的努力去完成大家期待。」她首度獻出精品拍攝初體驗，身穿透視等設計的MIU MIU 2023春夏新裝，展現幹練都會麗人、仙氣飄飄宛若精靈的兩形象，呈現百變時尚氣場。

偏愛剪裁俐落的單品

林襄坦言爆紅壓力大、沒有私生活，不過感謝粉絲對她的喜愛、關注，透露近期正接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出，Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元 、黑色短裙4萬8000元、Nappa 皮革露趾長靴7萬元。黑色排釦大衣、內搭內衣、棉質內搭褲，價格店洽。（服裝/MIU MIU、攝影/石智中、妝髮/Candice翊軒）

被粉絲視為女神的她，私下卻沒嬌氣，是個率直、沒有偶包的女孩，她笑說，至今出門仍不會刻意打扮，甚至經常素顏出門，服裝部分則以休閒保暖為主，或許是因為出門容易被認出來的關係，她近期大推的外出必備單品是帽子，不過她補充另一原因「即使穿得很休閒，只要帽子一戴，就會增加時尚感還帶點神祕感。」

林襄平時大多以可愛、俏皮、微性感風格為主，在YouTube頻道有不少粉絲會向她諮詢美容、服飾等問題，她也總不吝跟粉絲們分享，她透露挑選服裝準則，「我偏好剪裁利落的單品，身上一定要有一件單品是俐落貼身的設計，看起來修身又有精神。」她也說，最近很關注歐美的BM風，「有別於日韓的甜美，BM風的甜中帶點率性自然，感覺很符合我的個性。」

Miu Miu華麗不失優雅

此次穿上主打實用主義的Miu Miu春夏系列，許多單品上加入裝飾與實用兼具的口袋，這總有些少女情懷的品牌也用刺繡、亮片裝飾，凸顯少女樣貌，如林襄演繹的透明薄紗點綴上衣、透膚及膝裙，服裝單品上遍布水晶寶石添加華麗感，清新的蘋果綠則為整體造型添加少女感。事實上，林襄一進棚便被這兩件單品吸引，再穿上後更驚嘆「明明衣服上面布滿誇張舞台感的亮片薄紗，但穿上後卻會呈現一種自然優雅的反差感。」為品牌設計師的設計手法震懾，直誇「能把性感展現的如此有質感，真的感到由衷的佩服。」

Miu Miu Matelassé納帕軟皮革小巧肩背包 ，5萬7000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu 574 New Balance x Miu Miu牛仔布運動鞋，3萬2500元。(Miu Miu提供)

Miu Miu Matelassé納帕軟皮革卡片套，1萬5000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu 黑色短裙，4萬8000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu 細肩帶短上衣，5萬5000元。(Miu Miu提供)

Miu Miu Nappa 皮革露趾長靴，7萬元。(Miu Miu提供)