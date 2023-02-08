前新竹市長林智堅論文抄襲案造成一屍多命，導致2022九合一選舉綠營慘敗。民進黨中執會8日通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，似為新任黨主席賴清德改革的第一步。媒體人張禹宣今(8日)在《新聞大白話》節目指出，從卡管案可看出，柯建銘為何那麼在意台大的校長是誰？就是想讓林智堅抄襲案安然無恙，繼續扮演鞏固新竹大秘寶的防火牆。而賴清德的刀指向背後的蔡英文、柯建銘，未來絕對會對林智堅下重手。

張禹宣提到近日再掀話題的「卡管案」表示，其實不只是柯建銘，當年陳明文、王定宇等一大堆綠委，全部都對著管中閔圍毆圍剿，這個現象跟誰很像，不就跟之前高虹安很像嗎？發動的模式、方法其實都一模一樣。台大校長遴選其實有脈絡，都是社科院、商管院、電機所之間權力的平衡跟爭奪，象徵的是此消彼長。管中閔出線之後，各界反應並不如民進黨預期，柯建銘就要伸手，那柯建銘為何那麼在意台大的校長是誰？

「民進黨為什麼那麼在意台大的校長是誰？林智堅這件事情不就告訴你了嗎？」張禹宣指出，就是因為台大校長不是自己人，所以沒有辦法掌控，他們吃了誠實豆沙包，說出了實話，論文案就「爆坑」了，就沒有辦法「河蟹」掉了，這就是他們為什麼從頭到尾不斷地在爭奪台大校長這位子最大的理由。回到一個問題，柯建銘兒子酒駕、涉大麻，通通緩起訴、不起訴，不管在台大也好、司法也好，柯建銘具有高度的影響力。

張禹宣強調，而且這個影響力，是柯建銘自己爭取而來，在這個影響力之下，他可以讓他底下的人全部都安然無恙。這種情況才知道說，原來台大是他勢必要爭奪的對象。回到林智堅背後，大家都講蔡英文，其實不只，林智堅背後還有一個人，就是柯建銘。林智堅當初是柯建銘的幕僚，從22歲面試一手扶植栽培起來，成為一個政治明星。林智堅在新竹是防火牆，鞏固他大秘寶的人。

張禹宣提到，所以當初如果台大這案子，真的被民進黨拿下來的話，現在林智堅可能就不一樣了，可能變成是「台大還他清白」，變成台大跟中華大學對幹，才知道為什麼他們對學術界的介入要用力如此之深。

「回過頭來，到底賴清德的刀要指向誰？」張禹宣直言，賴清德就職第一天，馬上說要對論文、學倫問題徹底解決，每一字每一句看起來都對向林智堅，其實不只，背後罵的是從選舉期間就力挺的蔡英文以及柯建銘，很多人討論他到底會不會對林智堅開鍘？「我相信賴清德在接二連三，林智堅最近三敗四敗，接下來還會五敗六敗，包括教育部整個呈現的態度，他未來對林智堅，絕對會下重手！」