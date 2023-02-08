台灣飲食文化多元，許多人受韓劇影響，喜歡石鍋拌飯、韓式烤肉、韓式炸雞等美食，不過日前有鄉民表示，每次看到討論韓國食物，都有人說很難吃，甚至還被形容「像廚餘一樣」，貼文曝光後引發熱議，就有內行人直言，韓國料理不至於難吃，只是種類較少、味道近，「不喜歡泡菜味道去那邊根本沒幾樣能吃」。

原PO在PTT八卦版發文表示，他看了許多跟韓國相關的文章，底下有人說「韓國食物都像廚餘、很難吃！」且他觀察韓國被點名食物難吃的次數比英國還要高，「英國聽說已經很難吃，要超越英國也是厲害」，因此原PO好奇，韓國食物究竟有多難吃？韓國人知道自己吃的食物很難吃嗎？

貼文一出，引來許多網友留言，有不少人提到，韓國料理並不難吃，只是種類較少、味道相近，且常會將食材全丟到鍋子裡面攪拌、烹煮，「每道菜都是辛拉麵口味」、「都是重口味的，只有久久吃一次可以」、「覺得沒有到很難吃，但是種類是真的少，看他們吃播永遠都是那幾樣」、「紅色系的味道都大同小異，缺乏層次感，辣就是辣、甜就是甜」、「不喜歡泡菜味道去那邊根本沒幾樣能吃」。

不過，也有另一派鄉民力挺韓國美食，「冷麵超好吃，完勝台灣涼麵」、「故意黑的， 因為見不得韓國好」、「我去韓國覺得不會啊，大多數的東西都很好吃」、「敢吃的話血腸也還不錯」、「他們小菜很豐富耶， 有些菜台灣沒吃過」、「你討厭那個國家，就會覺得難吃」、「韓國當地的不錯啊，說難吃的都是只吃過台灣的韓式或韓國觀光客店」。