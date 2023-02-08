俄烏戰爭進入第350天，戰況依然膠著不下。為因應俄羅斯可能在春天大舉進攻，西方國家接力軍援。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（7）日就大膽斷言，「俄烏戰爭最大規模的春季攻勢作戰已經開始打了，是世界大戰，這一次發動攻擊方是俄羅斯，而俄羅斯已經發動大型春季攻擊，準備要把烏東拿下來了」，引發討論。

吳子嘉7日就在網路節目《董事長開講》中表示，「現在俄烏之戰不是最後」，吳子嘉更拿出聯合國秘書長古特雷斯說的話表示，「2023年看起來是很不樂觀的一年，而且和平的機會越來越渺茫，目前面臨到一場規模更大的戰爭已經開始，馬上就要開始」，吳子嘉也認為，根本看不到和平的跡象，「俄烏戰爭最大規模的春季攻勢作戰已經開始打了，是世界大戰，這一次發動攻擊方是俄羅斯，俄羅斯已經發動大型春季攻擊，準備要把烏東拿下來了」。

吳子嘉最後也指出，「普丁的心臟就是比別人強，狹路相逢勇者勝」。吳子嘉也坦言，「現在是俄羅斯佔優勢，因為目前來說，以空軍來講，只有俄羅斯有空軍，只是說烏克蘭有地面防空部隊的能力，去阻止俄羅斯空軍的活動空間而已，但空優就是在俄羅斯身上」。