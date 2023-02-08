厄文（Kyrie Irving）雖然未如願前往湖人，但是加盟獨行俠也讓他心情大好，表示「感覺自己被需要」，同時一吐他對籃網的不滿，自覺在籃網「未獲尊重」。厄文在練球之後對美媒ESPN說：「我希望前往一個地方，那裡的人可以表揚我而不是勉強忍受我，或是他們對待我的方式讓我覺得很不受尊敬。」

籃網先是因為疫苗與厄文產生嫌隙，後來又爆發反猶事件，被籃網老闆逼著道歉，雙方關係惡化至冰點。厄文說：「在籃網的有些時候，我覺得自己非常不受尊重，我非常努力工作，根本沒有人談論我的敬業精神，他們只談論我在球場外的事，我只是想要改變這個故事，寫下我自己的故事，繼續在體育館裡備戰。」

厄文現在已經刪掉當初籃網要他寫的IG道歉文，談到真正促使他離開籃網的原因，厄文說是「高層人士缺乏透明又不誠實」，讓他覺得不想在這個地方繼續他的職業生涯。「我不想說太多細節，因為這已經過去了。」

獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）本月底將滿24歲，厄文在3月將滿31歲，總教練奇德（Jason Kidd）表示東契奇仍是球隊一哥，這是不會改變的。「這不是兩個23歲的人在爭奪球隊一哥，我們都知道這是東契奇的球隊，未來也會是他的球隊。」厄文也期待和東契奇合作，說終於有機會和歐洲的狠角色組隊了。